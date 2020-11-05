Ekimde en yüksek sıcaklık Aydın'da, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 39,5 dereceyle Aydın'da, en düşük ise sıfırın altında 4,6 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,2 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise ekim ayı ortalama sıcaklığı 18,4 dereceye yükseldi.



Geçen ay en yüksek sıcaklık 39,5 dereceyle Aydın'da, en düşük ise sıfırın altında 4,6 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.



Ekim ayında ortalama sıcaklıklar Lüleburgaz, Bilecik, Iğdır, Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti.



- Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Sakarya'da kayıtlara geçti



Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Lüleburgaz, Bilecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,4 dereceyken geçen ay 18,7 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 5,3 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 38,3 dereceyle Sakarya'da tespit edildi.



Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 16,8 derece iken, bu yıl 19,3 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 2,6 dereceyle Simav ve Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 39,5 dereceyle Aydın'da kaydedildi.



Akdeniz Bölgesi'nde ise ekim ayındaki ortalama sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,9 dereceyken, bu yılın ekim ayında 22 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 38,6 dereceyle Kahramanmaraş'ta yaşandı.



- İç Anadolu'da ekim ayında en yüksek sıcaklık Kırıkkale'de yaşandı



İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,1 dereceyken, bu yılın ekim ayında 16,3 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,1 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 33,5 derece olarak Kırıkkale'de belirlendi.



Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14 derece iken, sıcaklık geçen ay 17,9 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 1,7 dereceyle İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 36,3 dereceyle Düzce'de yaşandı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık, Iğdır çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,6 derece iken, sıcaklık bu sene 14,3 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,6 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 30,7 dereceyle Palu'da ölçüldü.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19 dereceyken bu yıl 21,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 3,1 dereceyle Siverek'te, en yüksek sıcaklık ise 37,1 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.



