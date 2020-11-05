Ekim ayının en iyi iOS cihazları açıklandı

Akıllı telefon analiz şirketi AnTuTu, kullanıcı puanlarını baz alarak Ekim 2020'nin en iyi iOS cihazlarını açıkladı.

Listeye göre iPad Pro 12,9 inç modeli, kullanıcıların yüzde 99,48'inden 5 yıldız almayı başararak Ekim 2020'nin en iyi iOS cihazı seçildi.

iPad Pro'yu takip eden cihaz ise yüzde 98,07 ile iPhone SE oldu. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın kullanıcılardan 5 yıldız alması da dikkatlerden kaçmadı. Her iki model de listenin 5. ve 6. sırasında yer aldı.

İşte Ekim 2020'nin en iyi iOS cihazları

- iPad Pro 12,9 inç - yüzde 99,48

- iPhone SE 2020 - yüzde 98,07

- iPad Pro 9,7 inç - yüzde 98,06

- iPad Pro 2 10,5 inç - yüzde 97,3

- iPhone 6S Plus - yüzde 97,25

- iPhone 6S - yüzde 96,82

- iPad 5 - yüzde 96,62

- iPad Pro 2 12,9 inç - yüzde 96,44

- iPhone 7 - yüzde 96,03

- iPad Pro 4 12,9 inç - yüzde 95,71