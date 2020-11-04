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Teknoloji Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı
Teknoloji

Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

Analiz şirketi AnTuTu, Ekim ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Listede, Huawei'nin yeni telefonu Mate 40 Pro ilk sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 03:58:00 -
Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı

Analiz şirketi AnTuTu, Ekim 2020'nin en güçlü Android telefonları listesini yayınladı. Yayınlanan listede ilk sırada Huawei'nin yeni telefonu Mate 40 Pro yer aldı.

Geçtiğimiz ay itibarıyla kullanıcıların karşısına çıkan Huawei Mate 40 Pro'nun 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunan versiyonu, AnTuTu'da ortalama 685.339 puan alarak en güçlü akıllı telefon oldu. Listenin ikinci sırasında ise Vivo IQOO 5 Pro'nun 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunan versiyonu yer aldı.

İşte Ekim ayının en güçlü Android telefonları

- Huawei Mate 40 Pro - 685.339
- Vivo iQOO 5 Pro - 663.979
- Vivo iQOO 5 - 663.767
- Vivo X50 Pro+ - 661.342
- Redmi K30S - 660.133
- Xiaomi Mi 10 Ultra - 659.561
- Asus ROG Phone 3 - 630.765
- Lenovo Legion Pro - 625.394
- Tencent Black Shark 3S - 617.990
- OPPO Find X2 Pro - 611.419

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