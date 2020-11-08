Ekim 2020'nin en çok indirilen mobil uygulamaları açıklandı

Sensor Tower, Ekim 2020'de en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı. Listenin ilk sırasında TikTok yer aldı. TikTok, Google Play Store ve App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok'u Whatsapp ve Facebook takip etti.

Verilere göre TikTok, Ekim ayı içerisinde toplam 66 milyon indirme aldı. Böylece uygulama, 2019 yılının indirme sayılarına göre yüzde 9,5'lik bir artış gösterdi. İkinci sırada yer alan Whatsapp ise Ekim ayında 57 milyon indirme aldı. Bu indirme sayısının yüzde 30'unun Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi.