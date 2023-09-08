Ek MTV ile ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

CHP, 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un belirli maddelerinin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurarak iptalini talep etti.

Partisi adına yaptığı başvurunun ardından AYM önünde açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 24 Temmuz'da, 7456 Sayılı Kanun'da yer alan "ek motorlu taşıtlar vergisi alınması" hakkındaki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurduklarını, AYM'nin başvurunun esastan görüşülmesini kararlaştırdığını anımsattı.

AYM'nin daha fazla gecikmeden bir karar vermesini beklediklerini belirten Günaydın, bugün de 7456 Sayılı Kanun'da yer alan diğer düzenlemelerin iptali adına başvuru yaptıklarını dile getirdi.



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