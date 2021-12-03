Ek gösterge zammı kime var? Ek gösterge ile kimin maaşı zamlandı?

TBMM Genel Kurulu AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti grubunun ortak kararıyla 3 Ekim Cuma günü çalışma kararı aldı. Alınan karar, Genel Kurul’da okunarak kabul edildi. Sağlık Bakanı Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" açıklamasını yaptı.

Doktor maaşları ne kadar oldu?

Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

Pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5000 lira ek gösterge zammı öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinin bugün yapılması planlanırken, doktorlara getirilen ek gösterge zammının bazı sağlık çalışanlarına da uygulanacağı öğrenildi. Dün Genel Kurul’da doktorlara ek gösterge zammını öngören maddelerin ihdas edilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine, yapılan iyileştirmenin kapsamının genişletilmesi kararı alındı. Bu nedenle 5 siyasi partinin anlaşması sonucu Genel Kurul bugün toplanarak teklife yeni maddeler ihdas edilecek.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Ekonomiye dair önemli bilgiler veren Erdoğan, düzenlemenin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600 ek gösterge için bakanlıkta oluşturduğumuz kurul çalışmalarını tamamladı. Memur-Sen ile görüşme yapacağız.' açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergesi Türk Polis Teşkilatı'na ana sütü gibi helaldir. Cumhurbaşkanımız Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat vermiştir. 2022'de bu iş çözülecektir." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge kimi kapsıyor?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.