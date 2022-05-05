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Spor Eintracht Frankfurt-West Ham maçı kaç kaç bitti?
Spor

Eintracht Frankfurt-West Ham maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt sahasında İngiliz temsilcisi West Ham'ı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti? Eintracht Frankfurt maç sonucu:

Yeniakit Publisher
2022-05-05 23:11:00 -
Eintracht Frankfurt-West Ham maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı Eintracht Frankfurt ile West Ham arasında oynandı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Eintracht Frankfurt-West Ham maçı kaç kaç bitti?

Eintracht Frankfurt-West Ham maçı saat 22.00'de başladı. Mücadele Alman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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