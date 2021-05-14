Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tam kapanma uygulanıyor. Bu süreçte birçok kişi bayramlaşmak için sosyal medya hesaplarını kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları Ramazan Bayramı mesajıyla merak uyandırdı. Söz konusu paylaşımlarında “Eid Mubarak” etiketinin yer alması üzerine vatandaşlar, araştırma yapmaya başladı.

Eid Mubarak ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Ramazan Bayramı mesajında Eid Mubarak etiketini koyması merak uyandırdı.

Aynı şekilde eşi Emine Erdoğan’ın yaptığı paylaşımda“Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılarla tüm İslam âlemi olarak kalbimiz yaralı. Mübarek #RamazanBayramı’nın, insanlığın tüm dertlerinden arınıp, felaha çıkacağı bir kapı olmasını diliyorum. Bayramımız kutlu olsun. #EidMubarak" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu paylaşımların üzerine Eid Mubarak kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Eid Mubarak Arapça kökenli bir terimdir. Kutsanmış Bayram anlamına gelmektedir. Araplar tarafından dini bayram kutlamaları için kullanılmaktadır. Dolayısıyla hem Ramazan hem de Kurban Bayramı kutlama mesajlarında yer alır.

Müslümanlar bu terimi uluslararası festivallerde selamlama sözcüğü olarak da kullanır. Bu sözün kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.