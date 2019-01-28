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Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından yola atılan kapanla durduruldu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:41
Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu

Kayseri'de, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, 2 saat süren kovalamaca sonunda yola kapan atılarak, durduruldu. Otomobilih sürücüsü Mahmut K.'nın (23) sürücü belgesi olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.

Kent girişinde uygulama yapan trafik ekipleri, 38 D 0844 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Polis, yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonunda otomobili, merkez Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mevkii'nde yola attığı kapanla durdurdu. Otomobil lastiklerinin patlamasıyla yakalanan Mahmut K.'nın sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:41
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