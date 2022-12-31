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Yerel Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı
Yerel

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Bilecik'te ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 13:43:00 -
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Kaza; Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 11 BC 171 plaka otomobil sürücü Unut U. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak şantiye önündeki toprak alana çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Burak Ö. ile Çağrı Batın S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaraların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

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