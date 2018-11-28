Ehliyetsiz öğretmen, cezayı görünce çığlık attı... Vatandaştan efsane tepki

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza yağdı.

Çığlığı bastı

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırmayın hanımefendi" diye tepki gösterdi.