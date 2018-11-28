Ehliyetsiz öğretmen, cezayı görünce çığlık attı... Vatandaştan efsane tepki
İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan öğretmen, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Olay yerine bulunan vatandaş, "Lan bağırmayın hanımefendi!" diyerek kadına tepki gösterdi.28 Kasım 2018 Çarşamba 13:52
İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı.
Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza yağdı.
Çığlığı bastı
Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırmayın hanımefendi" diye tepki gösterdi.
YORUM YAZ