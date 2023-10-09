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Otomotiv Ehliyet sahipleri artık karar verildi! Sürpriz gelişme: Ehliyet almak için yaş düştü! Hangi araç için geçerli?
Otomotiv

Ehliyet sahipleri artık karar verildi! Sürpriz gelişme: Ehliyet almak için yaş düştü! Hangi araç için geçerli?

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:12:00 - 2023-10-09 15:34:20
Ehliyet sahipleri artık karar verildi! Sürpriz gelişme: Ehliyet almak için yaş düştü! Hangi araç için geçerli?

Son yapılan yönetmelik değişikliği: 16 yaşındaki gençlere müjde! Son gelen karar ile Türkiye'de B1 ehliyet alma yaşı 16'ya indirildi. Yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte B1 ehliyet sahipleri artık hızı saatte 50 kilometreyi geçmeyen ve otoyollara çıkamayan otomobilleri sürebilirler!

Son yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte Türkiye'de B1 ehliyet alma yaşı 16'ya indirildi. Bu değişiklikle birlikte, 16 yaşındaki gençler artık belirli otomobilleri kullanma yetkisine sahip oldu. Peki bu otomobiller hangisi? İşte detaylar...

Ehliyetsiz araç kullanmanın yasal cezası şu anda 8 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, araç sahibine de bu ihlalden dolayı 8 bin TL'lik bir ayrı ceza uygulanıyor. Bu da toplamda 16 bin TL'lik bir idari para cezası anlamına geliyor.

Ancak son yapılan değişiklikle birlikte, ehliyetsiz araç kullanmanın yaş sınırı değiştirildi. Artık 16 yaşını geçmiş, ancak henüz 18 yaşına girmemiş olanlar için bu durum sorun olmaktan çıkarıldı. Yani 16 yaşında olan gençler B1 türü ehliyet alabilir ve otomobil sürebilir.

PEKİ HANGİ ARABALARI SÜREBİLİR?

Yeni trafik düzenlemeleriyle birlikte B1 ehliyet sahipleri artık hızı saatte 50 kilometreyi geçmeyen ve otoyollara çıkamayan otomobilleri sürebilirler. Bu kapsamda, 18 yaşını beklemeye gerek kalmadan, genç sürücüler Citroen Ami gibi araçları kullanabilirler. Citroen Ami, bu yeni düzenlemeye uygun bir örnektir.

Ülkemizde Citroen Ami gibi birçok benzer otomobil modeli bulunuyor. Bu araçlar genellikle 250 bin TL ile 400 bin TL arasında değişen fiyat etiketlerine sahiptir. Bu uygun fiyatlarla genç sürücüler, şehir içi kullanıma uygun, düşük hızlı ve çevre dostu bu otomobilleri tercih edebilirler.
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