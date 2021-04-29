Egzoz gazı emisyon ölçümleri ertelendi mi? Egzoz gazı emisyon ölçümleri ne zaman yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, egzoz gazı emisyon ölçümünün kısıtlama tedbirleri nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Bakan Kurum, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Genel Bilgiler

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü için Gerekli Belgeler

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yapılacak aracın Tescil Belgesi.

T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınızda getiriniz.

Ölçüm Periyodları

Hususi (binek) ve Resmi Otomobiller: İlk üç yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir yapılmalıdır..

Diğer Motorlu Taşıtlar: İlk bir yaş sonunda ve sonrası yılda bir yapılmalıdır.

Tarım ve Orman Traktörleri, Motosiklet ve Mopedler ve 1979 model yılı ve öncesi dizel motorlu taşıtlar, Hibrit ve Elektrikli araçlar ile Hidrojen Yakıtlı araçlar Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm işleminden muaftırlar.

Tadilat yapılan veya zorunlu muayeneye sevk edilen araçlara egzoz gazı emisyon ölçümünün yenileme zorunluluğu

Muayene süresi veya egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmasa bile, tüm tadilatlar dahil olmak üzere üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar ile emniyet ekipleri tarafından yeniden muayenesi zorunlu tutulan araçların egzoz gazı emisyon ölçümünün de yenilenmesi gerekecektir.

Zorunlu olarak yapılacak egzoz gazı emisyon ölçümünün tarihinin, teknik değişikliğin yapıldığı veya muayeneye zorunlu sevk edildiği gün veya daha ileri bir tarih olması gerekmektedir.