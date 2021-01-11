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Otomotiv Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara 2 bin 67 lira ceza
Otomotiv

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara 2 bin 67 lira ceza

Yeni yılla egzoz emisyon ölçüm ücretleri de arttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:40:00 -
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara 2 bin 67 lira ceza

Geçen yıl yapılan her ölçümden 80 lira alınırken, bu sene ücret 90 lira olarak uygulanacak. Ayrıca yeni yılla 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayan ya da ölçümlerde emisyon değerleri standartlardan yüksek çıkan araçların sahiplerine uygulanacak ceza miktarı artırıldı. Bu kapsamda, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine uygulanan 1895 liralık idari ceza 2 bin 67, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıtların sahipleri için kesilen 3 bin 791 liralık ceza da 4 bin 136 lira olarak belirlendi. Belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 8 bin 272, yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere de 16 bin 547 lira ceza kesilecek.

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