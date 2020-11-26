Egzama nasıl geçer? | Koronavirüs salgını döneminde ellerin çok sık yıkanması, cildin nemlendirilmesinin ihmal edilmesi ve kullanılan kimyasallar egzama sorununu daha sık görülmesine yol açtı. Peki, egzama nasıl geçer? | Egzama neden olur?

Egzama nedir?

Atopik dermatit yani egzama deride oluşan iltihabi bir hastalıktır. Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

Egzama belirtileri nelerdir?

Kuru, pullu lezyonlar

Kuru bir cilt

Ciltte kalınlaşma

Deride su toplanması

Ciltte kızarma ve şişlik

Cilt renginde değişiklikler

Duyarlılık ve hassasiyet

Kaşıma esnasında ciltte olan yaralanmalar

Egzama neden olur?

Egzama hastalığın nedeni çeşidine göre değişiklik gösterir. Hastalık genellikle bir uyarana karşı cildin vermiş olduğu cevap şeklinde ortaya çıkar.

Egzama çeşitleri nelerdir?

El egzaması

Atopik Egzama

Seboreik Egzama

Kontakt Egzama

Numuler Egzama

Asteatotik Egzama

Stres Egzaması

Egzamaya ne iyi gelir? | Egzama nasıl geçer?

Egzama sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız mutlaka vakit kaybetmeden Cildiye kliniğinden randevu almalısınız. Egzama türüne göre uzmanınız krem ya da ilaç tedavisi başlatacaktır.

Sık sık el yıkamaktan, temizlik yapmaktan ve kimyasallar kullanmaktan ellerinizde egzama olduğunu düşünüyorsanız nemlendirici kullanabilirsiniz. Ancak geçmeyen kaşıntı ve kuruluk sorunu varsa daha önce de belirtiğimiz gibi uzmana görünmenizde yarar var.

Ev yapımı egzama ilacı

Papatya, kaşıntıyı ve iltihabı yatıştırdığı için egzama için popüler bir doğal tedavidir. Yaklaşık 15 dakika kaynar suda kurutulmuş papatya çiçekleri demleyerek papatya çayı yapabilirsiniz. Çiçekleri süzün ve çayın biraz soğumasını bekleyin. Ardından, temiz bir bezle ya pamukla ıslatın ve sıcak bir kompres yapın. 10-15 dakika boyunca etkilenen cilde bastırın. Ancak bazı kişiler papatyaya karşı alerjik reaksiyon gösterebilir bu yüzden önce cildinizin küçük bir yerinde deneyin.