Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi! Egzamanın düşmanı dut kürü

Dutların lifleri, antioksidanları ve flavonoid içeriği kalp sağlığını iyileştirir. Tutarlı bir kan akışını sürdürmede yardımcı olurlar, böylece kalp krizlerini ve felçleri önlerler. Dutlar, kalp için sağlıklı kabul edilen polifenoller bakımından zengindir.

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi

Dutun onlarca faydasının yanında en çok göze çarpanlardan biri de egzama karşıtı etkisidir. Egzama derinizdeki mikroorganizmalar veya psikolojik etkiler sonucu ortaya çıkan ve geçmeyen kaşıntılardır.

Dönem dönem gider ve geri gelirler. Her ne kadar kurtulmak isteseniz tüm ilaçlar ancak egzamayı uykuya yatırmaya yarar. Size vereceğimiz tarif ile egzamadan sonsuza kadar kurtulacaksınız.

Egzamanın düşmanı dut kürü için malzemeler;

Tek ihtiyacınız yarım litre klorsuz su

Bir avuç beyaz kuru dut

Egzamanın düşmanı dut kürü nasıl yapılır?

Suyu kaynatın ve kuru dutları içine atın. 6 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın. Kap tutulabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içine yerleştirin. Eğer kaba girmeyecek bir yerdeyse bir pamuğu karışıma emdirip egzamanın üzerine bant yardımıyla tutturabilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterlidir.

Haftada 3 kere, 2 hafta boyunca uyguladığınız takdirde, egzamalarınız yavaşça sönerek kaybolacaktır. Her uyguladığınızda tarifi tekrarlamanız gerekiyor.. Soğumuş karışımı tekrar kullanmayın.