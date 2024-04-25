Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz! ABD’nin küstah Türkiye raporu! Türkiye hakkında bakın neler yazdılar.

Irak’ta 1 milyon sivili öldüren, Gazze’de 34 bin sivilin ölmesine neden olan ABD Türkiye’nin Suriye’de PKK’ya yönelik yaptığı operasyonlarda sivilleri öldürdüğünü iddia ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Haklarının 86 sayfalık raporda tam 17 yerde FETÖ’den, 34 yerdeyse PKK’dan bahsediliyor. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağı bir kez daha kanıtlandı.

Raporda, uluslararası kurum ve gözlemcilere göre, geçen yıl mayısta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin özgür bir şekilde politik tercihlerini ortaya koyabildiklerine işaret edildi ancak siyasi özgürlükler konusunda sorunlar olduğu iddia edildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili bölümlerde “Gülen hareketi” ifadesinin tercih edildiği dikkat çekiyor. Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK ve YPG’ye yönelik operasyonlarına ilişkin de eleştirel ifadeler yer aldı.

24’üncü sayfada deniliyor ki: “Suriye ve Irak’ta PKK’ya yönelik saldırılar sivil kayıplarla sonuçlandı. Kaynaklar, Türk hava saldırılarının 5-8 Ekim’de Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştiğini bildirdi. Kritik altyapılara zarar verildi, 17 sivili öldürdü ve 11 sivili ağır yaraladı.”

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PKK ve “Gülen Hareketi”ne yönelik operasyonlardan bahsedilirken bu operasyonların gazetecileri ve insan hakları gruplarını korkutma amaçlı olduğundan bile bahsedildi. On binlerce kişinin teröristlikle suçlandığı bunların “Gülen hareketi”ne yakın olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı ABD'nin insan hakları raporundaki Türkiye ile ilgili tepki gösterdi.

Yazılı açıklamada, "Raporun tarafsızlık ve objektiflikten uzak bir şekilde, siyasi saiklerle hazırlandığını açıkça göstermektedir. ABD'nin insan hakları konusunda izlediği çifte standartlı politikayı sonlandırması çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer evrildi;

ABD Dışişleri Bakanlığının 22 Nisan 2024 tarihinde yayımladığı ve 200’e yakın ülke hakkında bölümler içeren “2023 İnsan Hakları Raporu”nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemize yönelik asılsız iddialara, gerçek dışı bilgilere ve önyargılı yorumlara yer verilmektedir.