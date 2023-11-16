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Gündem EGO otobüsü seyir halindeyken alev aldı!
Gündem

EGO otobüsü seyir halindeyken alev aldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 20:59:00 -

Ankara’nın Mamak ilçesinde hareket halindeki EGO otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Otobüsü durduran şoför yolcuların tahliyesini sağlarken, faciadan dönüldü.

Alınan bilgiye göre, Şahap Gürler Mahallesi'nde seyir halindeki 377 numaralı Mamak otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Altıoğlu İlkokulu önünde dumanları fark eden sürücü, otobüsü hemen durdurdu, yolcuları tahliye etti.

Faciayı şoförün dikkati önledi!

Motorda çıkan ufak çaplı yangını, aracın diğer kısımlarına yayılmadan söndürdü. EGO otobüsünün motor kısmında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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