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Gündem EGM'den İstanbul Sözleşmesi ile ilgili o habere yalanlama!
Gündem

EGM'den İstanbul Sözleşmesi ile ilgili o habere yalanlama!

EGM, Independent Turkish haber sitesinde yer alan ve İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden sonra tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönündeki haberin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:57:00 -
EGM'den İstanbul Sözleşmesi ile ilgili o habere yalanlama!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Independent Turkish haber sitesinde yer alan, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sabah'ın haberine göre; EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Independent Turkish haber sitesinde yer alan ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra tedbir kararlarının mahkemeler tarafından reddedildiği yönünde gerçek dışı ve hangi amaçla yazıldığı belli olan bir haber yer almıştır.

Asla kabul edilemez

Söz konusu haberde, bir hukukçunun somut kanıtlarla ortaya koyacağı bilgiler yerine duyumlarından hareket edilerek, "karakollara başvuran kadınların 'Aile mahkemesine başvuracaksınız' denilerek geri çevrildiği" iddiasına yer verilmiştir. Bu iddia somut gerçeklikler ile çelişmektedir. Cumhuriyetin köklü kurumlarının "duyum"lara göre itham edilmesi asla kabul edilemez.

Somut olay bilgisine ulaşılmamıştır

Habere bahis konuyla ilgili yapılan incelemelerde, İstanbul'da karakola başvuran kadınların "Aile Mahkemesine başvuracaksınız" denilerek geri çevrildiği iddiasını doğrulayan herhangi bir somut olay bilgisine ulaşılamamıştır.

"Kadınlara Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin 19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda feshedilmesinden sonra 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen 11.727 olayda; 3.162 şiddet mağdur kadına 3.865 koruyucu tedbir, 8.388 şiddet uygulayan erkeğe 33.374 önleyici tedbir kararı verilmiştir.

Vakaların takibi titizlikle yapılmakta

Mağdurun, şiddet uygulayan kişiden şikâyetçi olmadığı veya herhangi bir tedbir istemediği durumlarda dahi aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birim amirleri tarafından her vaka ayrı ayrı ele alınmakta ve riskli olduğu tespit edilen vakaların takibi titizlikle yapılmaktadır.

Tekrar ve daha güçlü belirtmek isteriz ki Türk Polis ve Jandarma Teşkilatımız kadınlarımızın her zaman yanındadır. Kimi zaman KADES uygulamasıyla tek dokunuşla kimi zaman Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri, Güven Masalarıyla teknolojik donanımı ve kapasitesiyle Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek için var gücüyle çalışmaktadır.

Unutmamalıyız ki, suç ve ceza kanunlarla belirlenir, haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır.

Bize güvenmeye devam edin."

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Yorumlar

Tarık

Sevgili akit, Ülkemizde korona diye bir bela var ve Türkiye bugün dünyada en fazla vakanın açıklandığı ülke oldu.. gazetenizde bunun ile ilgili bir tek haber yok bilmem farkında mısınız? Gazete haber yapar ama siz sadece propaganda yapıyorsunuz.
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