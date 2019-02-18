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EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019 Polis Özel Harekat (PÖH) alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Özel Harekat (PÖH) branşında polis alımı gerçekleştirilecek. Binlerce aday tarafından PÖH alımının ne zaman yapılacağı araştırılırken genel şartların neler olduğu konusu da sorgulanıyor. İşte PÖH alımına ilişkin detaylar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:30
EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019 Polis Özel Harekat (PÖH) alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Özel Harekat (PÖH) branşında polis alımı gerçekleştirilecek. Binlerce aday tarafından PÖH alımının ne zaman yapılacağı araştırılırken genel şartların neler olduğu konusu da sorgulanıyor. İşte PÖH alımına ilişkin detaylar...

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlerini devam ettiren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açık olduğu tespit edilen kadrolar için polis alımları gerçekleştirmektedir. Polis alımı ilanları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından hazırlanmakta, Devlet Personel Başkanlığı tarafından planlanmakta, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onayından sonra Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden duyurulmaktadır. 

Ne kadar PÖH ihtiyacı var?

PÖH (Polis Özel Harekat) alımları ile ilgili bir çok kaynaktan bir çok söylem ve haber görmüş olabilirsiniz. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor. 2019 yılında PÖH alımları yapılıp yapılmayacağı maalesef belirsizliğini koruyor. Adaylar tarafından PÖH alımı bekliyor.

Adaylar alımların lise mezuniyetine göre yapılmasını talep ediyor. Ancak böyle bir personel alımı PÖH tarihinde ilk kez yapılmıştı ve devamında yapılmayacağı tahmin ediliyor. 24. dönemde de PÖH alımların olmayacağı ve meslek içinden alımların gerçekleştirileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan PÖH ihtiyacı 10 bin 700 olarak belirtilmişti.

PÖH yaş şartı kaç?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler.

2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

2018 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1991 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

Adaylarda aranacak nitelikler neler?

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

2019 yılı PÖH alımının ne zaman yapılacağı hakkında net tarih verilmedi. Bunun yanı sıra PÖH alımı için net bir söz verilmedi. Ancak bu yıl içinde PÖH alımı için ilanın yayımlanması beklenmektedir.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:30
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