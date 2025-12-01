Eğlenmek isterken her yeri yandı: 'Sakın evinize sokmayın'

Beykoz’da yaşayan 41 yaşındaki Derya Yavaş, 24 Kasım akşamı eşiyle Başakşehir’deki arkadaşına geldi. İddiaya göre keyifli bir akşam geçirmek isteyen 4 kişilik grup, masayı hazırlarken dekoratif amaçlı aldıkları bir şömineyi de yaktı, kısa süre sonra ise henüz bilinmeyen bir nedenle şömine bomba gibi patladı. O sırada şömineye yakın olan Yavaş, acıyla sıçradı. Bir anda bulundukları alanın alev içinde kaldığını söyleyen kadın, arkadaşlarıyla çevreye müdahale etmeye çalıştı. Vücudunda yanıklar oluşan ve bir hastaneye ulaşan Yavaş, sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yönlendirildi. Avrupa’nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavisine başlanan Yavaş’ın vücudunun yüzde 30’unun yandığı anlaşıldı. Karın ve kol bölgesinde yanıklar meydana gelen kadının yatışı yapıldı. Eşi ve arkadaşlarının durumu hafif yanıklarla atlattığını belirten Yavaş, yaşadığı olayı anlatırken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastasının durumuna ilişkin bilgi verdi. Turan, yanık durumunda yapılması gerekenleri sıraladı. Patlama sonrası yanan koltuklar ve odanın hali fotoğraf ile gözler önüne serilirken patlamanın yaşandığı alanda geçmişte iki şöminenin birlikte yandığı anların videosu da dikkat çekti.

"Bulunduğumuz alandaki bütün eşyalar yandı, isler 4’üncü kata kadar ulaştı"

41 yaşındaki Derya Yavaş, "Cumartesi gecesi saat 00.30-01.00 aralığında yaşandı. Arkadaşlarımızın evinde misafirlikteydik. Sehpanın kenarında hep birlikte oturuyorduk, ortasında da bioethanol şömine diye geçen dekoratif amaçlı, maksimum 30 santimetre çapında ufak bir şömine vardı. Maalesef çok ciddi şekilde patladı, hiç göründüğü gibi masum bir ürün değil. Olay anını hatırlıyorum; sönmüştü, sanırım o haznesi tam soğuduğunda yakıt konulması gerekiyor, belki tam soğumamıştı. Arkadaşım yakıt ekleyince o anda, birden bomba gibi patladı, üzerimde ciddi yanıklar oluştu. O panikle yandığımı bile fark etmedim, eşim bana doğru koşunca önüme bakınca anladım çünkü her taraf yanıyordu. Asla suyla sönmeyen bir yakıt, söndüremedik, sitenin güvenliğini çağırdık. Yangın söndürme tüpüyle ancak müdahale edip söndürebildiler. Durduğumuz bina 4 katlı bir binaydı, 4’üncü kata kadar da isler ulaştı. Bulunduğumuz alan 20 metrekare bir alandı, o alanın içindeki bütün eşyalar yandı" dedi.

"Ne kadar güzel diye internetten sipariş verecektim"

‘Ufacık, dekoratif, minnacık bir şömine düşünün, bir bomba etkisi oluşturdu’ diyerek sözlerine devam eden Yavaş, "Eşim patlama esnasında orada değildi, mutfaktan sesi duyunca koştu, diğer arkadaşlarım da ayaktaydı. O ürün direkt bana patladı. Arkadaşlarım bu kadar yandığımı da fark etmedi. Ben alev alev yanıyordum. Komple kolumda dirsekten altım yandı çünkü o patlayınca refleksle yüzüme götürdüm. Göğüs altı bölgem kasıklara kadar komple yandı. Bu patlamadan 5 dakika öncesine kadar konuşuyorduk, internetten bakıyordum daha üçgenleri, uzunları vardı sipariş verecektim, bunu konuşuyorduk. Ne kadar güzel ambiyansı var diye, bunun üzerine olması şaka gibiydi. Kimse evine bu ürünü sokmasın, evet çok güzel görünüyor ama hiç göründüğü kadar masum değil, inanılmaz tehlikeli bir ürün. Çok dikkatli olmalarını öneririm. Minnacık, bir ürün evdeki her şeyi yaktı" şeklinde konuştu.

"Ağır yaralı olarak kabul ettiğimiz ayda en az 2-3 vakamız oluyor"

Hastasının durumuna ilişkin konuşan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir şömine yakıtının patlaması sonrasında yaralı olarak hastanemize getirildi. Yaklaşık yüzde 30 civarı, bazıları 3’üncü derece olabilecek yanıkları mevcuttu. Geldiği andan itibaren yoğun tedavilerine başladık, şu an geldiğine göre daha iyi konumda. Dekoratif, küçük bir şöminenin bir anda yakıt takviyesi aşamasında alev aldığı, söndürmekte çok ciddi zorluklar çekildiği ve ev yangınına olayın dönüştüğü, 4 katlı evin çoğu alanının yanıklar içerisinde kaldığı bir öyküyle karşı karşıyayız. Bu tarz ürünler çok dikkat edilmesi gereken ürünler. Hastaların bir kısmı polikliniğe geliyor, onlar daha rahat ama ağır yaralı olarak kabul ettiğimiz ayda en az 2-3 vakamız oluyor. Bu tarz ürünlerin yakıtlarını kullanmak aşamasında çok dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bidon eşi tarafından dışarı atılmış, atılmasa belki ağır yaralı olarak geleceklerdi"

İlk yardıma ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciltte hasarı uzun süre devam ediyor, çeşme suyunda en az 15-20 dakika oradaki enerjinin alınması istiyoruz. Enerji alındıktan sonra bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Ev kazaları hayatımızın bir parçası, güzel anlarımızın kötü ana dönüşmemesi için bu tarz ürünler çok dikkatli, kullanım şartlarına riayet ederek veya çok kontrollü şekilde kullanılmalı, iyi bir ürünün kullanılması çok önemli. Bidon eşi tarafından dışarı atılmış, atılmasa belki ağır yaralı olarak geleceklerdi, daha kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalacaktık. İz kalma durumları, çok derin hasar görüp de o kriz yönetilemezse vücut orayı başka dokularla kapatmaya çalışıyor. O duruma gitmemesi için biz kontrollü bir şekilde enfeksiyonu engelleyerek o duruma kaymaması için maksimum özen gösteriyoruz. Evdeki ürünlerimizi dikkatli kullanalım. Çocukların olacağı ortamlar veya işyerlerinde çok dikkat ederek kullanalım, bu tarz ürünler bize zarar vermesin"