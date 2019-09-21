Eğlence ve haz mutlulukla eşdeğer mi?

-Zorlukların ve hüznün yer almadığı eğlenceli bir hayatın mutluluk demek olduğuna inanan insanların, gerçek mutluluğu yakalama şansları oldukça düşüktür. Eğer eğlence ve haz mutlulukla eşdeğer olsaydı, acı da mutsuzlukla eşdeğer olurdu. Fakat aslına bakılırsa bunun tam tersi geçerlidir. Mutluluğa sebep olan şeyler çoğunlukla içlerinde acıyı barındırırlar.”

-Doğru ve içe dönük bir bakış açısıyla kendi hayatının imrenilecek, güzel yönlerini bulmayı öğren. Yoksa gözün hep dışarıda olur ve ömrün başkalarının hayatlarına imrenmekle geçer. Başkalarının yalanı, sana kendi gerçeğinden daha cazip gözükür.

-İnsan, Allah’ın (cc) en büyük eseridir ve o, kendi iç dünyasında varlığın bütün güzelliklerini taşır. Fakat her insan kendi iç dünyasındaki güzellikleri, zenginlikleri, sanatları ortaya çıkaramaz. Onun için kendine, ruhuna sanatkârlık edebilecek, ondaki güzellikleri gergef gibi işleyebilecek bir mü’min gönül bul ve seni yoğurup biçimlendirmesi için önüne diz çök.

-Dünya ticaretin ahiret ticaretine mâni olmasın. Bu dengeyi kuramazsan, bir çömlek için altın kupa veren ahmaklardan olursun.