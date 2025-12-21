  • İSTANBUL
Eğlence mekanında silahlı saldırı: 9 kişi öldü

Güney Afrika’da bir eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı,geceyi kana buladı. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinin güneybatısında bulunan Bekkersdal kasabasında gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, kimliği belirsiz 12 kişi olduğu düşünülen şüphelilerin, bir eğlence mekanındaki müşterilere ateş açtığı ve olay yerinden kaçarkende rastgele ateş etmeye devam ettiği ifade edildi.

 

Şüphelinin bulunması için çalışmalar başladı

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarına bilgi paylaşmaları çağrısında bulundu.

