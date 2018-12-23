Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bursa'da bir eğlence mekanında yapılan denetimlerde, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde faaliyet gösterilen mekanda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleriyle denetim yaptı. Ekipler, mekanda yaptığı aramalarda; 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 yarı otomatik tüfek, 76 mermi ve 63 fişek ele geçirdi. Ruhsatsız silahlara el koyulurken, iş yeri sahiplerine 'Vergi Usül Kanunu', 'Sosyal Sigortalar Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.