Eğitimde yöneticilik esas görev olsun

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan “Eğitim kurumu yöneticilerinin seçimi ve yerleştirilmesi” başlıklı rapor Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Eğitim kurumu yöneticiliği ikinci görev olmaktan çıkarılmalı. Yöneticiliğin ön şartı ‘öğretmenlik’ olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

“Süreci iki ana başlık altında yürütmek gerekiyor”

“Eğitim sistemimizde,hem mevzuatta hem de uygulamada istikrarın yakalanamadığı konuların başında ‘eğitim yöneticiliği’ geliyor” diyen Yalçın, “Eğitimi, ‘hizmetin üretim süreci’ ve ‘hizmet yönetim süreci’ olarak iki ana başlık altında düzenlemek ve yürütmek gerekiyor. Bu iki sürecin birbirini tamamlaması ve desteklemesi, hem ayrı ayrı hem de bir bütün olarak sorunsuz işlemesi önem arz ediyor. Bu sağlanmadan, gerçek bir eğitim sisteminden bahsetmek de eğitimde kalıcı ve kalkınmayı sağlayıcı başarıyı elde etmek de mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Mevcut sorunlara uzun vadeli çözümler getirecek, eğitimin hem yönetimini hem de nitelik artırıcı etkisini kolaylaştıracak, hak edenin görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine son verilmesini öngören bir çözüm arayışı niyetiyle raporun hazırlandığını belirten Yalçın, “Öncelikle eğitim kurumu yöneticiliğinin ön şartı ‘öğretmenlik’ olmalı. Eğitim kurumu yöneticisi, kurumu yönetmekten, öğretmenleri ve diğer eğitim çalışanlarını doğru yönlendirmek ve yetiştirmekten sorumludur. Bu sebeble, eğitim kurumu yöneticiliğinde, öğretmenlik deneyimine sahip olmak temel şart olmalıdır. Bakanlık, eğitim yöneticilerinin eğitimini bizzat gerçekleştirmeli. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde koordinatör değil, icracı konumda olmalı” diye konuştu.

“Yöneticiler liyakat esasına göre yükselmeli”

“Eğitim yöneticiliği mevzuat ve uygulamalarında istikrar önemli ve gereklidir” diyen Ali Yalçın, “Bakanlık, eğitim kurumu yöneticiliğinde önce yetiştirme sorumluluğu almalı, sonra seçme ve atama yetkisine odaklanmalı. Sistematik ve sürekli nitelikte yönetici yetiştirme programlarıyla, adaylar dâhil yöneticilerin etkili yöneticilik bilgi ve becerisini edinmeleri, geliştirmelerine destek verilmelidir. Müdür yardımcılığı eğitim kurumu yöneticiliğinde ilk basamak olmalı. Müdür yardımcısı olmak için yazılı ve sözlü sınav şartı uygulaması devam etmelidir. Liyakat esasına göre seçilen eğitim kurumu yöneticileri, okulun ve öğrencinin başarısını yükseltmektedir. En başarılı ve yüksek nitelikli öğretmenleri yönetici olarak sisteme katmak için sınav olmazsa olmaz bir şarttır” dedi.

“Kazanılmış haklar korunmalı”

“İdarenin sürekliliği ve istikrarı ilkesi gereği kazanılmış haklar korunmalıdır” cümlesinin altını çizen Yalçın, “Mevcut eğitim kurumu yöneticilerinin müktesep haklarının korunması, hukuk devletinin bir gereğidir. Bu sebeble, görevde bulunan müdür ve müdür yardımcılarının kazanılmış hakları korunmalı ve görevlerine devam etmeleri sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.