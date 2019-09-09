0553 313 94 23

Eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması

Bolu’da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde polis ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
Eğitim yılının ilk günü okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması

Bolu’da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde polis ekipleri, okul önleri ve çevrelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.


Bolu’da, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde şehir merkezinde bulunan okul önleri ve çevrelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Ekipler, okulların çevresinde şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik ve üst araması yaptı. Yapılan üst aramalarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmazken, şehir merkezinde farklı noktalarda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi.


Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yıl boyunca öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik uyuşturucuyla mücadeleye yönelik bilgilendirici seminerler düzenleyeceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına yardım desteği
    1. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    2. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    3. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    4. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    5. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    6. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    7. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    8. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    9. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    10. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    11. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    12. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    13. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    14. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    15. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    16. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    17. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    18. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    19. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    20. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    21. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    22. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    23. Şuurlu öğretmenlerden MEB’e çağrı:..
    24. İHH'den Suriye'de çocuk şenliği
    25. Üsküdar’da dev kazanlarda aşureler..
    26. Köye özel toprakla mayalanan pekmez..
    27. D-650 karayolunda tır devrildi, trafik..
    28. British Airways pilotları grevde, 2..
    29. Kars’ta sendikadan üyelerine indirim..
    30. Kepez’de 09.09.19 yoğunluğu
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!