  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Yerel

Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-02 17:50:00 -
Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaparken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi. Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlaya indi.

Ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi alırken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları, uçak biletini geçti!
Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları, uçak biletini geçti!

Ekonomi

Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları, uçak biletini geçti!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili Türkiye'ye çok kötü haber! 'Ortadan kalkacak' diyerek duyurdular
Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili Türkiye'ye çok kötü haber! 'Ortadan kalkacak' diyerek duyurdular

Teknoloji

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili Türkiye'ye çok kötü haber! 'Ortadan kalkacak' diyerek duyurdular

ABD'nin uçak gemisi Eisenhower vuruldu!
ABD'nin uçak gemisi Eisenhower vuruldu!

Dünya

ABD'nin uçak gemisi Eisenhower vuruldu!

Havada panik anları! Uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı
Havada panik anları! Uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Gündem

Havada panik anları! Uçak Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23