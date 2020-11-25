  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Aktüel

Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Sendika, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "öğretmenlere aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:03:08 -
Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin TBMM Grup toplantısında, "öğretmenlere aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Öğretmenler Günü'nde, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, bu şekilde "öğretmenlerin iradelerini yaftaladığı, demokratik tercihlerini aşağıladığı ve tahkir edici bir üslupla öğretmenlere yönelik çirkin ifadeler kullandığı" belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni iradesini pazarlamakla itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor, ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun, öğretmenlerin iradelerini yargılayan, onları töhmet altında bırakan, kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, kendisini bütün öğretmenlerimizden özür dilemeye davet ediyoruz."

Açıklamada, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdiği ve suç duyurusunda bulunulacağını açıkladığı belirtilerek, "Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerin iradesine saygı duymayan ifadeleri vicdanları yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştırıcı hakareti yargıya taşıyoruz." ifadesi kullanıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek
Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek

Tarım Sigortaları Havuzu, 2021 yılında risk kapsamına alınacak olan ürün ve bölgeler ile prim desteği oranlarını açıkladı. Konuya ilişkin ka..
İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı
Siyaset

İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda akılalmaz sözler sarf eden CHP'li Ünal Çeviköz, bu kez Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ın açılması hakkında tep..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay