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Aktüel Eğitim-Bir-Sen "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun TBMM gündemine getirilmesini istiyor
Aktüel

Eğitim-Bir-Sen "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun TBMM gündemine getirilmesini istiyor

Genel Başkan Ali Yalçın: - "24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanununun TBMM gündemine getirilmesidir" - "Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:01:55 -
Eğitim-Bir-Sen "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun TBMM gündemine getirilmesini istiyor

ANKARA (AA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 24 Kasım'da öğretmenlere verilebilecek en büyük müjdenin, çalışma şartlarını iyileştirecek, mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanununun TBMM gündemine getirilmesi olduğunu söyledi.

Yalçın, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi amacıyla meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerektiğine değindi.

Türkiye'de resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen bulunduğu bilgisini paylaşan Yalçın, öğretmelerin yetiştirilmesinden emekliliğe kadar mesleği bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Meslek Kanununun eksikliğinin hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluk oluşturduğunu belirtti.

Yalçın, resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye duyulan ihtiyaç konusunda geniş bir toplumsal mutabakatın herkesçe kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mutabakatın faydalı bir sonuç doğurması, meslek kanununun öğretmenlerin statüsünü, toplumsal itibarını yükseltebilecek, haklarda kazanç sağlayacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek türden bir içerikle uygulamaya konulmasıyla mümkün olacaktır. Biz meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz. 24 Kasım'da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanununun TBMM gündemine getirilmesidir."

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