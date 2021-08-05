Eğitim anlayışımız yenilikçi, öğrenci odaklı

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, amaçlarını ve vizyonlarını sıraladı. Karasar, üniversite olarak 40 yıllık Marmara Eğitim Kurumları geleneğini sağlam fiziki, akademik ve kurumsal temeller üzerinde sürdürüyor olmanın gururunu taşıdıklarını belirtti.

Prensibi belli

Karasar, “Eğitimin ve bilginin fark oluşturma gücüne inanıyoruz. Kurulduğumuz 1997 yılından bugüne bu gücün farkında olan gençler yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi. Karasar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal etkileşimi ve topluma fayda sağlamayı, üniversitelerin temel faaliyet alanları olan eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarımızla birlikte düşünmeyi temel prensibimiz olarak kabul ettik. Bilginin fark oluşturma gücü ile eğitimin milli, manevi ve etik değerleri kuvvetli, iş ahlakı yüksek, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen bireyler yetişmesinde katkısının büyük olacağına inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve endüstriyi fark oluşturma çabamızın önemli paydaşları olarak görüyoruz.

İş birlikleri sürüyor

Uluslararasılaşmayı öncelikli alanlarımızdan birisi olarak tanımlıyoruz. Uluslararası iş birliklerimizin bizlere ‘yerel’ olanı ‘evrensel’le ilişkilendirerek yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunu düşünüyoruz.” Ayrıca “Öğrenci odaklı, yenilikçiliği destekleyen ve değişime açık bir eğitim anlayışını benimsiyoruz” ifadesini kullanan Karasar, şunları kaydetti: “Öğrencilerimizin profesyonel hayata hazırlanmalarında kendi potansiyellerinin farkına varabilecekleri alanlar açmanın; onlara keşfetmek ve yenilik getirmek üzere ilham verebilmenin önemine inanıyoruz. Bu önceliğimiz, eğitimi sınıf ötesine taşıyan yaklaşımımıza olduğu kadar güçlü akademik kadromuzun disiplinlerarası ve çok paydaşlı araştırmalarına ve projelerine de yansıyor.

Çalışmalar devam ediyor

Doğanın içerisinde konumlanmış üniversite yerleşkemizin fiziksel olanaklarını verimliliği, etkileşimi, kişisel ve akademik gelişimi ve ortak üretimi artırmak için kullanıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte yaşayan ve ‘Benim üniversitem’ gururunu yaşatan bir ortam oluşturduğumuz kanaatindeyiz. Hedefimiz ise öğrencilerimiz, mezunlarımız, akademik ve idari kadromuzla birlikte daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam etmektir.”