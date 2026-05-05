Eğirdir'de tırmandıkları kayalıklarda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı
Eğirdir’de tırmandıkları kayalıklarda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kayalıklara tırmanan çocuklar, mahsur kaldıkları dağlık alandan ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Eğirdir İmaret Mahallesi’nde, eski sağlık ocağı binası arkasında bulunan heyelan bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayalık alana tırmanan çocuklar bir süre sonra bulundukları noktadan inemeyerek mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu çocuklar bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Kurtarılan çocuklar, tedbir amaçlı sağlık kontrollerinin yapılması için Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

