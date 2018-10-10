Eğer yılan veya akrep sokarsa...



Yılan ve akrep sokmasında tek yetkili doktordur, mutlaka hastanedir. Saman yığını ya da bir ağır taşı kaldıran kişi, bunu ileriye doğru değil, kendisine doğru çekmeli. Altta yılan ya da akrep varsa, böylece hayvan ile arasına çektiği malzeme girmiş olur.

Yılan veya akrep sokmalarında yapılmaması gerekenler önemlidir. Isırık yerinin biraz yukarısından turnike yapmayınız. Türkiye'deki yılanların zehirlerinin kana geçmesi süre alır. 1-2 saat içinde hastaneye yetişebilecekseniz turnike yapmayınız.

Yine ısırık yerine kesik yapılmayın. Bazen filmlerinde de görüldüğü gibi zehir emilerek tükürülmemeli.. Zehiri emen kişinin ağzında çürük olabilir, böyle bir durumda o kişi de zehirlenir..

Isırılan yer vücudun hangi bölgesinde ise orası az hareket ettirilmeli, mümkünse kalp seviyesinin üstünde tutulmalı ve hasta derhal en yakın sağlık merkezine götürülmelidir.