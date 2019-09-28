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Eğer ölülerin gördüklerini görseydiniz onları unuturdunuz

Ölüm her bir canlı için kaçınılmaz bir sondur. Fakat insanın ölümü yeni bir hayatın, yani ahiretin başlangıcıdır. Ölümle birlikte dünya hayatının faniliği, ahiret hayatının gerçekliğini gören her bir ölü pişmanlık duyacaktır.

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:42
Eğer ölülerin gördüklerini görseydiniz onları unuturdunuz

Hz. Ali (r.a.) bir cenazede bulundu. Ölü mezara konunca aile efradı bağıra bağıra ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Ali (r.a.) “Ne ağlıyorsunuz? Vallahi eğer ölülerin gördüklerini, görseydiniz, onları unuturdunuz. Azrail hiç kimse kalmayıncaya kadar gidip, gelecek” dedi. Sonra ayağa kalkarak ahiret hayatını anlatan şu konuşmayı yaptı. 

 

ALLAH, KULLARINI BAŞI BOŞ BIRAKACAK DEĞİL 

Sonra ayağa kalkarak şu konuşmayı yaptı: Ey Allah’ın kulları! Size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden Allah’a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah sizlere istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gören gözler ve gelecek olan çeşitli felaketleri sezen kalpler vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı. Sizi başı boş olarak bırakacak değil. O size güzel nimetler ikram etti. Bol bol yardım etti. Sizin her yaptığınızı tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım etti.

 İHTİYAÇ VE İSTEKLERİN SON BULACAĞI GÜN 

Ey Allah’ın kulları! Allah’a muhalefetten sakınınız! Yapacağınız işlerde azimli olunuz! İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı ölüme iyi ameller yaparak hazırlanınız. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Onun felaketlerinden emin olunamaz, aldatıcıdır. Zayıf bir gölge ve yıkılmaya yüz tutmuş bir dayanaktır. Nimetleri, yenilerini isteyerek çekip gider. Arzu ve emelleri yorarak helak eder.

 ÖLÜMÜN PENÇESİNE GEÇMEK ÜZERESİNİZ 

Ey Allah’ın kulları! İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ders alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesine geçmek üzeresiniz! Toprak sizi bağrına basmak üzere. Sûr’un üfürülmesiyle korkunç tehlikeler etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak. Mahşer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah’ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken, herkesin yanında onu oraya götüren biri ve yaptıklarına şahidlik edecek bir de şahit bulunacak. O gün Allah’ın nuru ile yer yarılır. Amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler huzura getirilirler. Kimseye zulmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir.

 CEHENNEMLİKLER CEMALULLAH’I GÖREMEZLER 

O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır, o gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar. Kötüler helak olur. Kalpleri ürperir. Cehennemlik olanlara, Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azab gelir.

 Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle, hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler cemalullahı göremezler. Allah’ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler.

 DAVACI VE DELİL OLARAK AMEL DEFTERLERİ YETER

 Ey Allah’ın kulları! Alçak gönüllü mütevazi ve Allah korkusundan dünya değiştiren kullar gibi, siz de Allah’a muhalefetten sakınınız. Onlar sakındırdıkları için çekinirler, korkarlar. İyiliği istemekte acele ederler. Tehlikelerden kaçarlar, kurtulurlar. Onlar ahiret için iyi ameller yaparlar. Azıklarını hazırlıyarak giderler.

 İntikam alıcı ve ileriyi gören olarak Allah kâfidir. Davacı ve delil olarak amel defterleri kifayet eder. İyiliklerin mükafatı olarak cennet, kötülüklere karşı ceza olarak da cehennem kâfidir. Kendim için de sizler için de Allah’dan af dilerim. (Hilye 1, 77)

 Kaynak: Sadık Dana, İslam Kahramanları, Erkam Yayınları

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 20:42
  1. ölüm
  2. ahiret
  3. ölüme hazırlık

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