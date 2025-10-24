Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz... Kuru incir- Zeytinyağı kürü!

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız mucizelerin katlandığını göreceksiniz.

Zeytinyağı-incir kürünün yapılışı

Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın.

İşte, Vucüt sağlıktan kabızlığa kadar kuru incir ve zeytinyağı kürünün faydaları!

Kabızlığı gideriyor-

Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

Hamile kalmayı kolaylaştırıyor-

Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

Astım ve öksürüğü kesiyor-

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

Kalp sağlığını koruyor-

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

Hafızayı güçlendiriyor-

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

Kolesterolü düzenliyor-

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

Diş sağlığını kuvvetlendiriyor-

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

Zayıflamaya yardımcı olur-

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.

Lif zenginidir-

İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir.

Kalorisi düşüktür-

100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu sayede incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak karşımıza çıkar.

Sindirimi düzenler-

Zengin lif içeriği sayesinde incir, sindirimi düzenlemeye de yardımcıdır. Unutmayın ki lif oranı yüksek gıdaların kolon kanseri gibi kanser türlerini engellemeye de yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Demir açısından zengindir-

Özellikle kuru incir, demir açısından çok oldukça zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntıları azaltmakta faydalı olabilir.

Vitamin açısından zengindir-

İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır.

Kan şekerini düzenler-

İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirden faydalanabileceğini düşünmektedir.