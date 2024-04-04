Eğer gerçekleşirse her şey başa döner! Sandığa gömülen Babacan ve Davutoğlu’na ikinci şok
Gazeteci yazar Sinan Burhan, Gelecek Partisi ve DEVA Partisinden bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçeceği bilgisini aldığını açıkladı.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, logoları ile girdikleri ikl seçimde sandıpğıa gömülen Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden bazı milletvekillerin AK Parti’ye geçeceği bilgisini aldığını söyledi.
Burhan, "Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nden bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçme durumu önümüzdeki günlerde olabilir." dedi.
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