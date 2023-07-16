Eğer gerçekleşirse devrim olacak! Elektrikli otomobillere müthiş özellik

Otomotiv dünyası son dönemde adeta kabuk değiştiriyor. Birçok marka içten yanmalı motora sahip modelleri bir kenara bırakırken, tüm yatırımlarını elektrikli otomobillere yönlendirmiş durumda. Bu noktada elektrikli otomobillerin menzil sorunu büyük bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Fransa ise bu soruna bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

Giderken şarj olacak

Fransa, elektrikli araçların menzil sorununu çözmek için iki ayrı teknolojiyi test etmeye başlıyor. Bu teknolojilerden ilk elektrikli araçların yolda ilerlerken indüksiyon yoluyla şarj edilmesini diğeri ise asfalta yerleştirilen raylar aracılığı ile araçların sarj olmasını hedefliyor.

Bu teknolojilerin başarılı olması durumunda elektrikli araçların özellikler şehirler arası yollarda karşımıza çıkan düşük menzil sorunu ortadan kalkmış olacak. Ayrıca araçların yollarda şarj olması ile birlikte daha düşük kapasiteli batarya kullanımının da önü açılmış olacak. Böylece elektrikli araçlar daha iyi bir güç-ağırlık oranına kavuşabilecek.

Fransa’nın testlere ilk olarak trafiğe kapalı bir pistte başlaması bekleniyor. Asfaltın altına yerleştirilen bobinler ile elektrikli otomobiller tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi kablosuz olarak şarj olabilecek. Diğer yandan asfalta döşenecek raylar sayesinde uyumlu araçlar bu kanal aracılığı ile bataryasını doldurabilecek.

Testlerin başarılı olması hâlinde Paris yakınlarındaki A10 karayolunun bir şeridi yen teknolojilerin kullanımına açılacak. Uzmanlar, bu teknoloji ile birlikte bataryaların önemli ölçüde küçülmesinin yanı sıra şarj sırasında oluşan zaman kaybının da önüne geçileceği inancında.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa, elektrikli otomobiller konusunda attığı bu adım ile otomotiv endüstrisinde yaşanan bu değişimi önemli oranda hızlandırabilir. Bilindiği gibi birçok elektrikli otomobil kullanıcısı, araçlarının şehirler arası yollarda sunduğu menzillerden ve şarj süreleri konusunda şikayetçi.

Kaynak: Shift Delete