Eğer doğruysa söylenecek söz yok! Narin cinayetinde dehşete düşüren iddia

Narin Güran cinayetinde bulgular aile üyelerini işaret ediyor. Köylülerin de olayın üzerinin kapatılması için sessiz kaldığı belirtiliyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden gelen acı haber, milyonların yüreğini burktu.

Büyük umutlarla 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarına saklanmış halde bulundu.

Köye çok yakın bir alanda cansız bedenin bulunması, sadece aileyi değil köylüleri de şüpheli konuma getirdi.

Küçük bir köyde bir anda ortadan kaybolan Narin'in nasıl kimse tarafından görülmediği akıllarda soru işaretleri bırakıyordu.

Cansız bedenin köyün yakınında bulunması, aile içi infaz gibi şüpheleri artırdı.

Bölgeden yayın yapan ve olayı ilk günden bu yana takip eden Halk TV muhabiri Ferit Demir, canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

Gazeteci Ferit Demir şunları söyledi:

"Narin'in bazı akrabaları bu olayı biliyorlardı. Ama sustular. Sadece Narin'i alıp götüren değil, köylüler biliyordu.. Küçücük köy, görmeme imkanları yok"

AİLEYLE İLGİLİ ŞÜPHELER VAR

Bilindiği üzere; Narin'in kaybolmasından sonra bölgede çalışma yapan ekipler bilgi alma konusunda çok zorlandı.

Köylüler ekiplere neredeyse hiç yardımcı olmadı.

Narin'in bulunması için yapılan çalışmalara, aile de yanaşmadı.

Cansız bedenin bulunduğu derenin kenarında daha önce kırmızı terlikler bulunmuştu.

Narin'in ailesi bu terliklerin Narin'e ait olmadığını söylemişti.