0553 313 94 23

Ege'nin iki temsilcisi birbirlerine rakip

- Süper Lig'de ilk 2 haftada gol atamayan ve puanı bulunmayan Göztepe, ilk 2 maçını kayıpsız geçen ve gol yemeyen Yukatel Denizlispor'u konuk edecek

30 Ağustos 2019 Cuma 09:58
Ege'nin iki temsilcisi birbirlerine rakip


İZMİR (AA) - Süper Lig'de ilk 2 haftada gol atamayan tek takım konumunda bulunan ve puan alamayan Göztepe, yarın ilk 2 maçını kayıpsız geçen Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Ligini ilk maçında Antalyaspor'a 1-0, geçen hafta da Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Göztepe, ilk 2 haftayı puansız geçti. Ligde gol atmayan tek takım konumundaki Göztepe, üçüncü haftaya kendisi gibi puanı bulunmayan Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'in ardından averajla son sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta mücadelesinde yarın bir diğer Ege temsilcisi Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Süper Lig'e 7 yıl aradan sonra döndükten sonra ilk hafta Galatasaray'ı, geçen hafta da Antalyaspor'u aynı skorlarla 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, ligde gol yemeyen tek ekip. Sezona ikide iki yaparak başlayan 4 ekipten biri olan Yukatel Denizlispor averajla 3. durumda yer alıyor.

Göztepe ile Yukatel Denizlispor arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.


- Göztepe, rakibini Süper Lig'de yenemedi


Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta rakibini yenemedi.

Yukatel Denizlispor'un 4 galibiyetinin bulunduğu geride kalan müsabakalarda 2 karşılaşma da berabere sona erdi. Yeşil-siyahlı ekibin 12 gol attığı maçlarda Göztepe ise 6 gole imza attı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:58
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG
  4. Yukatel Denizlispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil bisiklete çarptı: 1 ağır yaralı
    1. Otomobil bisiklete çarptı: 1 ağır..
    2. Alternatif Bank, TLREF'e endeksli bono..
    3. İlk açık hava heykel müzesinin..
    4. Kartal Mısırlı orta sahayı getiriyor!
    5. Birevim'in personel istihdamı bine..
    6. Cami gençliği kampta buluştu
    7. Buca zaferin 97. yaşında kırmızı-beyaz
    8. Halep ikinci turda elendi
    9. Suriye sınırına tank ve zırhlı araç..
    10. Bu köye muhtar dayanmıyor, 5 ayda 5...
    11. Abdullah Gül Üniversitesi profesör..
    12. Akit yazarları başörtüsü kahramanını..
    13. Almanlardan haritalı provokasyon
    14. 8 yıl içerisinde aynı evde üç defa..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atıcılara..
    16. "Dört büyüklerden" "30 Ağustos Zafer..
    17. Siirt’te terör örgütü PKK’ya büyük..
    18. Dedektör köpekler AŞTİ’yi didik didik..
    19. TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    20. Hong Kong eylemcilerinin lideri..
    21. Van Gölü’nün derinliklerinde Zafer..
    22. Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer..
    23. Annesini aldatan babasına tuzak kurup..
    24. Vali Cüneyt Epcim’den 30 Ağustos Zafer..
    25. Federasyonlardan "30 Ağustos Zafer..
    26. Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    27. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    28. Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi..
    30. Kaş’ta vantuz balığı yakalandı
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması