Egemen Bağış'tan "Yeni Havalimanı" açıklaması: Gözümüzü korkutan bir projeydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine katılan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, değerlendirmelerde bulundu.

"Gözümüzü korkutan bir projeydi ama.."

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Yeni Havalimanına girdiğim zaman Bakanlar Kurulunda havalimanı projesini tartıştığımız gün geldi. Sadece bunun alanının berlirlemek, hafriyatının bile Türkiye'ye nelere maal olacağını düşünmek gözümüzü korkutan bir projeydi. Ama hamdolsun Türkiye bunu da gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.