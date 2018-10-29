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Egemen Bağış'tan "Yeni Havalimanı" açıklaması: Gözümüzü korkutan bir projeydi

Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin en önemli projesi olan Yeni Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:35
Egemen Bağış'tan "Yeni Havalimanı" açıklaması: Gözümüzü korkutan bir projeydi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği İstanbul Yeni Havalimanı açılış törenine katılan eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, değerlendirmelerde bulundu.

"Gözümüzü korkutan bir projeydi ama.."

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, "Yeni Havalimanına girdiğim zaman Bakanlar Kurulunda havalimanı projesini tartıştığımız gün geldi. Sadece bunun alanının berlirlemek, hafriyatının bile Türkiye'ye nelere maal olacağını düşünmek gözümüzü korkutan bir projeydi. Ama hamdolsun Türkiye bunu da gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Yeni Havalimanı
  3. Egemen Bağış

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