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Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

Geçtiğimiz günlerde Prag'a Büyükelçi olarak atanan Egemen Bağış'ın eşi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:38
Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'

AB Eski Bakanı AK Parti’li Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Söylersem yer yerinden oynar” ifadelerini kullandı.

AB Eski Bakanı Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Eşiyle bir fotoğraf paylaşan Bağış, altına da “Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar... Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan... Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum... En çok da kendime kızdım... Naif olmanın bile sınırı olmalı... Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz...” ifadelerini kullandı. Beyhan Bağış’ın paylaşımında “Söylersem yer yerinden oynar” diye yazması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:38
  1. Egemen Bağışın Eşi
  2. Egemen Bağış

YORUM YAZ

  • İdo1 İdo1 20 dk önce
    Bu günlere sanki moda oldu söylersem yer yerinden oynar. Yahu adamsanızsöyleyin adam gibi millet de varsa bir çirkefliköğrenmiş olsun. Sıkıp durmayın böyle.
  • Ali egeAli ege21 dk önce
    Bir sen kalmıştın.söyle böyle ilgi çekeceğini mi düşünüyorsun. Davutoğlu söylersem dedi reis söyle dedi tık yok. Algı çok kötü. Hele kendini bir ley zannedenlee boooş

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