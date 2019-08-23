Ege’den üniversite-sanayi işbirliğinde Türkiye’ye örnek model

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın göreve geldiği günden bu yana geliştirmek için yoğun çaba harcadığı üniversite-sanayi işbirliğine EÜ’den örnek bir model hayata geçiriliyor. Türkiye’de ilk kez sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar destek sağlayacaklarını dile getiren Rektör Budak, “Ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, İzmir ve bölge sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, sanayicilerimizin akademisyenlerimizle ortaklaşa yürütecekleri bir proje destek türü geliştirdik” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve EÜ’nün, üniversite-sanayi işbirliğinin daha ileri düzeye taşınması için yürüttüğü projelere bir yenisi eklendi. Rektör Budak’ın talimatıyla EÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından geliştirilen proje kapsamında, sanayicilerin Egeli akademisyenlerle işbirliğinde geliştirecekleri projelerin yüzde 75’ine kadar üniversitenin öz kaynaklarından destek sağlanacak. EÜ tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek olan “Üniversite-Sanayi Güdümlü Projeleri” desteği sanayi-üniversite kucaklaşmasını amaçlıyor.

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kaynaklarından ayrılacak fonla desteklenecek projelerin yerli ve milli hedefler doğrultusunda geliştirilmesine önem verdiklerini söyleyen Rektör Budak, “İzmir ve bölge sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, sanayicilerimizin akademisyenlerimizle ortaklaşa yürütecekleri bir proje destek türü geliştirdik” dedi.

“Projeler hızlı bir şekilde ürüne dönüşecek”

Göreve geldiği günden bu yana üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesi için yoğun çaba harcadığına dikkat çeken Rektör Budak, “Ege Üniversitesi yönetimi olarak, sanayicimizle yaptığımız toplantılarda elde ettiğimiz çıktıları akademisyenlerimizle değerlendirdik. Bu süreçte katma değeri yüksek ürüne dönüşen sanayiciyle ortak projelerimiz oldu. Geliştirilen ürün sayısının artması ve bu ürünlerin ülkemiz ekonomisine kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi ise sanayiden gelen talepler, üniversitemiz akademisyenleri yürütücülüğünde gerçekleştirilecek ortak projelerle hızlı bir şekilde ürüne dönüşebilecek. Bu destek kapsamında, BAP Uygulama Esasları doğrultusunda proje partneri olan sanayi kuruluşunun cihaz, sarf ve analiz giderlerinin maksimum yüzde 75’i desteklenecek” diye konuştu.

“Kapımız sonuna kadar açık”

Adını bilimle duyuran üniversitemizin donanımlı öğretim elemanları ve gelişmiş alt yapısının iyi değerlendirilmesine dikkat çeken Rektör Budak, “Üniversitemizin kapıları sonuna kadar açık. Ülkesiyle devletiyle sorunu olmayan herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Bugüne kadar akademisyenlerimiz bir ölçekte bireysel çalışmalarıyla projeler geliştirdi, ancak şimdi Ege Üniversitesi olarak hem akademisyenimizin hem de sanayicimizin yanındayız. Yeter ki ülkemizin gelişmesine, ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürünler geliştirilsin. Biz gece gündüz demeden çalışmaya ve gereken desteği vermeye hazırız” dedi.