Ege'de yakalanan FETÖ'cü dostlarından yardım istedi: Help We
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerden bir kişi çektiği videoda dostlarından "Help We" diyerek yardım istedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri taşıdığı iddia edilen tekneyi, Yunan sahil güvenlik ekipleri Midilli'ye 3 km kala durdurdu ve Türk karasularına geri itti.
Türk Sahil Güvenlik güçleri tekneyi Türkiye'ye çekti, FETÖ'cülerin gözaltına alındığı belirtildi.
Tekne'de 4'ü çocuk 17 kişinin bulunduğu bildiriliyor.
Avrupa FETÖ'cülere kucak açıyor
Avrupa ülkelerinde çok sayıda FETÖ'cü bulunuyor. Örgüt üyelerinin kaçış güzergahı ise genelde Ege Denizi yoluyla gerçekleşiyor.