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Aktüel Ege'de kan ve plazma bağışı, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti
Aktüel

Ege'de kan ve plazma bağışı, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:03:55 -
Ege'de kan ve plazma bağışı, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti

İZMİR (AA) - Türk Kızılay'ın Ege Bölgesi'ndeki kan ve plazma bağış merkezlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yoğunluk dikkati çekiyor.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde çok sayıda bağışçı, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkez Müdürlüğü çatısı altındaki İzmir, Manisa ve Aydın'daki bağış noktalarına başvuru yaptı.

Hafta içi www.kanver.org.tr adresi üzerinden alınan başvurularla oluşturulan ve cep telefonlarına gönderilen randevu bilgileriyle merkeze gelen bağışçılar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Geçen hafta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İzmir, Manisa ve Aydın'da yaklaşık 1200 kan ve plazma bağışı yapılırken, bu hafta sadece cumartesi gününde bağış miktarı 1000'e yaklaştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ege Bölge Kan Merkezinde plazma bağışında bulunan Mehmet Yarenç, AA muhabirine hafta içinde aldığı randevunun ardından bağış merkezine geldiğini söyledi.

Kovid-19 tedavisi gördüğünü belirten Yarenç, "Testimin negatif çıkıp plazma bağışı için gereken sürenin tamamlanmasının ardından bağış merkezine geldim. Amacımız Kovid-19 hastalarına faydalı olmak." dedi.

Halil Tosun da Türk Kızılay'ın düzenli kan bağışçısı olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 sürecini atlatınca plazma bağışı için geldim. İnsanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.


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