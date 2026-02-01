  • İSTANBUL
Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, karanlık suları fırsat bilerek yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grubu tespit etti.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak tarihi saat 20.50 sıralarında Ayvacık açıklarında içerisinde bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-6' ve 'KB-119' tarafından durdurulan lastik botta 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

 

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

