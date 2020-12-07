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Aktüel Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince ölüme terk edildiği anlar görüntülendi
Aktüel

Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince ölüme terk edildiği anlar görüntülendi

Yunan askerlerinin, Ege'de sahil güvenlik gemisiyle açık denize getirdikleri düzensiz göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı - İleryoz Adası doğusunda göçmenleri sahil güvenlik gemisinden lastik bota aktaran Yunan Sahil Güvenlik unsurları, bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:44:55 -
Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince ölüme terk edildiği anlar görüntülendi

ANKARA (AA) - Yunan askerlerinin, Ege'de sahil güvenlik gemisiyle açık denize getirdikleri göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

İleryoz Adası doğusunda, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi.

Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi.

Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından Yunan askerlerinin insanlık dışı uygulaması başladı. Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı.

- Ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik unsurları yetişti

Yunan unsurları, göçmenlerin tamamı lastik bota alındıktan sonra bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti.

Güvenlik uzmanları, açık denizin olumsuz koşullarında ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı.

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