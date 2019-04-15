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"Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Gaziantep'te başlıyor

Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen etkinlik, 20 Nisan Cumartesi günü Gaziantep'teki Alleben Göleti otoparkında düzenlenecek

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:18
"Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Gaziantep'te başlıyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, bu yıl da başlangıcını 20 Nisan Cumartesi günü Gaziantepliler ile yapmaya hazırlanıyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan Cumartesi günü saat 09.00'da Gaziantep'te Alleben Göleti otoparkında düzenlenecek olan "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğine, hafta boyunca Fiat Topçuoğlu Otomotiv'e gelerek Egea ailesinden diledikleri bir model ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar katılabilecek.

Türkiye'nin farklı illerinde, 2016 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 700 otomobil tutkununu buluşturan etkinliğe aktif olarak katılmayıp yakınlarına eşlik edecek katılımcılar ise 2018'de olduğu gibi bu yıl da Fiat tarafından kurulan aktivite alanında keyifle vakit geçirebilecek ve yarışı izleyebilecek.

Etkinliğe B tipi ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen kadın ve erkek otomobil tutkunları katılabilecek.

Katılımcılara günün hangi saatinde parkura gelecekleri ve eğitime katılacakları, Fiat tarafından SMS veya telefonla bildirilecek. Katılımcılar, yarış günü Alleben Göleti otoparkında isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak güne başlayacak.

Fiat Motor Sporları Takımı tarafından kendilerine verilecek kasklar ile yarış ruhuna hazırlanacak olan kullanıcılar, öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimin takibinde Fiat Egea sedanın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu ile slalom yarışına girecek olan kullanıcılar, araçlarını tanımak için bir ısınma turu atacak.

Gerçek bir yarış ruhuna yakın düzenlenecek aktivite sonunda en iyi zamanı yaparak ilk 3'e giren katılımcılar, podyuma çıkarak madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara ile Topçuoğlu Otomotiv yetkililerinden alacak.






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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:18
  1. egea
  2. Fiat Motor Sporları

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