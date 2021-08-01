Ege ve Akdeniz'deki yangınları PKK üstlendi! Ali Babacan 'Bu tablo kötü yönetimin suçu' dedi

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"Bunları araştırıp bulmak devletin asli görevlerinden birisidir. Yargı ve kolluk kuvvetlerinin, yangının sebepleri konusunda hızlı, düzgün bir çalışma yapıp adil bir şekilde sebeplerini ortaya koymaları gerekir." diyen Babacan, "Devletin asli görevidir ama devletin başka bir asli görevi de bu tür felaketlerden önce gerekli tedbirleri almaktır. Ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten bir arkadaşınız olarak söylüyorum ki, bu ülkenin 10 tane değil 100 tane yangın söndürme uçağı alacak, 100 tane helikopter alacak gücü vardır. Şu anda uçak yok. Gerçekten bunlara bir vatandaş olarak üzülüyorum. Bu gördüğümüz tablo maalesef kötü yönetimin bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Akdeniz ve Ege'deki yangınları üstlenen PKK terör örgütüne tek kelime etmeyen Babacan, şöyle devam etti:

"Kasıt varsa tabii ki devlet gereğini yapar ama tedbir bir devletin en önemli görevidir. Dolayısıyla sürekli olarak millilikten, yerlilikten bahseden hükümete ben şimdi soruyorum. Hani bizim milli uçağımız, hani bizim yerli helikopterimiz, hani bizim yerli yangın söndürme kapasitemiz nerede? İki lafın başı 'itibardan tasarruf olmaz' deyip de, eğer tedbirden tasarruf eden bir yönetim Türkiye'yi idare ediyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil."