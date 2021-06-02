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Ekonomi Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Ege Üniversitesibelirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:15:00 -
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) , yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvuracaklardır.

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