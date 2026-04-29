Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin ihracat hedefi 2 milyar dolar!

2030 yılı için belirledikleri 2 milyar dolar ihracat hedefi için 2026–2030 dönemi için yol haritasını oluşturduklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, önümüzdeki dört yıllık dönemde odaklanacakları ana başlıkları belirlediklerini paylaştı. Türk doğal taş sektörünün küresel gücünü artırmak için 4 yıllık görev süresinde İngiltere, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkeye ticaret heyetleri düzenlediklerini dile getiren Alimoğlu; “Yeni dönemde Sektörel dış ticaret heyetlerimize, yeni hedef pazarlar doğrultusunda planlanmasını yapacağız. 2026 yılında Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan sektörel ticaret heyeti gerçekleştirmek için çalışmalarımızı başlattık” şeklinde konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin uzun yıllardır Çin Xiamen Doğaltaş Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonuna imza attığını hatırlatan Başkan Alimoğlu, yeni dönemde Xiamen Fuarı’nın daha verimli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapma konusunda irade ortaya koyacaklarının altını çizdi.

TURQUALITY VE AMORF TASARIM YARIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle süren TURQUALITY Projeleri ve Tasarım Yarışmalarına yeni dönemde devam edeceklerini vurgulayan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Turquality projelerinde daha etkin ve verimli sonuçlar almak adına komite oluşturacağız. 4 yıllık stratejik plan yapacağız. Aynı şekilde bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Amorf Tasarım Yarışması’nın kapsamlı şekilde planlanması ve geliştirilmesi için komitemiz görev başında olacak” ifadelerini kullandı.

ENERJİ BAKANLIĞI VE ORMAN BAKANLIĞIYLA ÇÖZÜM ODAKLI İŞ BİRLİĞİ

Enerji Bakanlığı ve Orman Bakanlığı nezdinde madencilik sektörünün yaşadığı sorunların ele alınması ve çözüme kavuşturulması için bir komitenin görev yapacağını aktaran Alimoğlu sözlerini şöyle tamamladı; “2026-30 döneminde üyelerimizle daha güçlü iletişim kurulması ve yapılan faaliyetlerin daha sağlıklı ve hızlı şekilde paylaşılmasının sağlanması için Üye İlişkileri Komitesi’nin kuracağız. Katılımcı Yönetim Kurulumuzla 2030 yılı için belirlediğimiz 2 milyar dolar hedefine ulaşmak için 4 yıl boyunca 7 gün 24 saat çalışacağız. Yeni dönemin sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz; belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, ihracatımızı daha ileri seviyelere taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”