DEPSAŞ Enerji’den kritik uyarı: Borcunu ödemeyen sulama birliklerine elektrik yok!

2025 yılında birlik sahalarında yaklaşık 500 milyon kWh elektrik tüketildiği ancak tahsilatta ciddi sorunlar yaşandığı açıklandı. DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Borç miktarı 600 milyon TL seviyesine ulaştı. Sulama birlikleri kendilerine ait borçları ödemeden ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeden kendilerine enerji arzı sağlanmayacaktır” dedi. Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ Enerji), enerji arz güvenliğini korumak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda şirket, hizmet bölgesindeki 6 ilde sulama birliklerinin biriken elektrik borçlarına ilişkin önemli bir açıklama yaparak ödeme yapılmadan enerji tedariğinin yeniden başlatılmayacağını bildirdi.

600 MİLYON TL’Yİ BULAN BORÇ SÜRDÜRÜLEMEZ SEVİYEDE

DEPSAŞ Enerji tarafından yapılan açıklamaya göre, sulama birliklerinin hizmet verdiği sahalarda toplam 3,5 milyon dekar alanda tarımsal faaliyet yürütülüyor. Bu alanların yaklaşık 2,4 milyon dekarında ise elektrik enerjisi kullanılarak sulama yapılıyor. 2025 yılı içerisinde bu sahalarda yaklaşık 500 milyon kWh elektrik tüketildiği ancak tüketim bedellerinin tahsilatında ciddi sıkıntılar yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, ödenmeyen borcun yaklaşık 600 milyon TL’ye ulaştığı belirtilerek, söz konusu borçlar tamamen ödenmeden ve birlikler yasal yükümlülüklerini yerine getirmeden enerji arzının kesinlikle sağlanmayacağı vurgulandı.

“MAĞDURİYET OLUŞMAMASI İÇİN UYARIYORUZ”

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, birlik sahalarında üretim yapan çiftçilerin ileride mağduriyet yaşamamaları adına yapılan duyurunun dikkate alınması gerektiğini belirtti. Karagüzel, söz konusu durumun Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ilgili DSİ bölge müdürlükleri ve sulama birlikleri yöneticileriyle yapılan toplantılarda da gündeme getirildiğini, borçların ivedilikle ödenmesinin talep edildiğini ifade etti. Öte yandan, borcunu zamanında ödeyen ve perakende satış sözleşmesi kapsamında güvence bedellerini eksiksiz yerine getiren sulama birliklerinde herhangi bir kesinti uygulanmadığı ve enerji tedariğinin kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.

BORCU BULUNMAYAN ABONELERE TEŞEKKÜR MESAJI

Karagüzel, “600 milyon TL seviyesine ulaşan bu borç kapanmadan ve yasal yükümlülükler yerine getirilmeden enerji arzı kesinlikle sağlanmayacak. Bölgemiz böyle bir borç yükü altındayken; borcu bulunmayan çiftçilere ve birlik yöneticilerine gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ayrıca söz konusu birliklerin üyesi olan çiftçilerimizin birliklere olan borçlarını zamanında ödemesi sorunun çözülmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.